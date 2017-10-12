Шарапова победила в двух сетах — 7:5, 6:3. Первая встреча теннисисток продолжалась 1 час 39 минут. За это время Шарапова сделала три эйса, четыре двойные и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Линетт ответила тремя двойными и одним брейком.
В следующем круге экс-первая ракетка мира сыграет с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фегеле и Юлией Путинцевой из Казахстана. Последний раз на стадии 1/4 финала Шарапова играла в апреле этого года — на грунтовых кортах Штутгарта. Это был первый турнир россиянки после отбытой дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Сейчас Шарапова занимает лишь 86-е место в мировом рейтинге.
Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз. Призовой фонд — 426 тысяч долларов.
Легенда "Милана" и обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии
Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" , "Милана" и "ПСЖ"...
Шарапова впервые за пять месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла...
Овечкин разбушевался: российский форвард забросил восьмую шайбу в сезоне
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин не на шутку...
Знарок не побил рекорд Тихонова: 7 самых длинных победных серий в КХЛ
Суперсерия СКА Олега Знарка закончилась на 21-м матче:...
Роббен объявил об уходе из сборной Нидерландов
Полузащитник мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен объявил...
TOP новостей
Вильнюсская мэрия заказала беспрецедентный документ для столицы (26)
План гармоничного движения в Вильнюсе должны...
Посол Польши советует польской партии в Литве не отмечать 9 мая (215)
Новый посол Польши в Литве говорит, что праздновать...
Налоговая система в Литве сводит с ума владельцев своего бизнеса (24)
У жителей Литвы, которые платят налоги сами за себя,...
Учредитель ВЭФ в Давосе пригласил президента Литвы на форум (18)
Находящийся в Вильнюсе учредитель Всемирного...