Шарапова впервые за пять месяцев вышла в четвертьфинал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла представительницу Польши Магду Линетт во втором круге турнира WTA в Тяньцзине и впервые с весны этого года вышла в четвертьфинал.
"China Open" ketvirtfinalis: Simona Halep – Maria Šarapova
© AFP / Scanpix

Шарапова победила в двух сетах — 7:5, 6:3. Первая встреча теннисисток продолжалась 1 час 39 минут. За это время Шарапова сделала три эйса, четыре двойные и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Линетт ответила тремя двойными и одним брейком.

В следующем круге экс-первая ракетка мира сыграет с победительницей матча между швейцаркой Штефани Фегеле и Юлией Путинцевой из Казахстана. Последний раз на стадии 1/4 финала Шарапова играла в апреле этого года — на грунтовых кортах Штутгарта. Это был первый турнир россиянки после отбытой дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Сейчас Шарапова занимает лишь 86-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Тяньцзине проводится в четвертый раз. Призовой фонд — 426 тысяч долларов.

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