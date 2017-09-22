"Маша всегда готова выступать за сборную, но важно, где проходит матч на Кубок Федерации. Разумеется, она хочет играть на Олимпиаде в Токио. И будет готова к этому", — отметил Тарпищев.
По правилам Международной теннисной федерации, для участия в Олимпийских играх любая теннисистка за четырехлетний цикл должна сыграть по меньшей мере в трех матчах Кубка Федерации. Шарапова — серебряный призер Олимпийских игр-2012 и обладательница Кубка Федерации-2008 в составе сборной России.
Как известно, 30-летняя Шарапова проводит первый сезон после дисквалификации за употребление запрещенного препарата мельдония. Лучший результат россиянки в этом году — полуфинал турнира в Штутгарте, проходившего в апреле на грунтовых кортах.
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