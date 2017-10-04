Шарапова и Халеп в предыдущий раз встречались в конце августа в первом круге US Open. Тогда российская теннисистка взяла верх в трех сетах. На "мэйджоре" в Нью-Йорке Шарапова выиграла три матча, а в 1/8 финала уступила латвийке Анастасии Севастовой.
На старте турнира в Пекине Шарапова взяла реванш у Севастовой — 7:6, 5:7, 7:6, причем ушла с двух матч-болов. Во втором круге пятикратная чемпионка "Больших шлемов" и экс-первая ракетка мира разобралась со своей соотечественницей Екатериной Макаровой — 6:4, 4:6, 6:1.
Но в третьем круге Шарапова впервые в карьере проиграла в поединке против Халеп — 2:6, 2:6. Россиянка впервые после возвращения после дисквалификации проиграла матч в двух сетах. Счет личных встреч теперь 1-7 не в пользу румынки.
В текущем рейтинге WTA Шарапова занимает 104-е место, Халеп — вторая ракетка мира. В этом сезоне румынка несколько раз была близка к тому, чтобы впервые возглавить рейтинг, но оступалась в решающие моменты. Сейчас Халеп ровно на 600 очков отстает от испанки Гарбинье Мугурусы, которая пропускает турнир в Пекине из-за вируса.
Шарапова в Пекине впервые в карьере проиграла румынке Халеп
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