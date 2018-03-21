Шарапова рассказала своему поклоннику о проблемах со здоровьем

"Я очень разочарован, что Мария снова так поступила. В 2015-м я купил билеты в Сочи на Кубок Федерации, она была в заявке и планировала играть, но снялась с матча всего за два дня до начала! А я, как и многие россияне, купил билеты не только на матч, но и на самолет в Сочи.

В этот раз я купил своей подруге два билета в подарок на 8 марта. Два года назад она переехала в Майами из Москвы и хотела посмотреть матч Марии. И опять — турнир опубликовал видео с Марией, а потом она снялась.

Мне кажется, что игрой с такой невероятной карьерой и человек, который всегда "открыт и честен с болельщиками", может позволить себе сделать заявление и сказать правду. Многие болельщики очень часто рискуют, покупают билеты на ее матчи (и самолеты). А Мария снова и снова так делает. Она мне очень нравится, я ее уважаю, но я очень разочарован", — написал болельщик.

Шарапова ответила на это сообщение на своей странице в Twitter, сообщает Sports.ru.

"Обычно мне не очень интересно рассказывать о своих травмах, потому что они часть жизни профессионального спортсмена, и мы стараемся как можно лучше с ними справляться. Но, может быть, это просто не мой стиль. Это сообщение меня тронуло, потому что его написал мой настоящий болельщик.

Я ни на что не подписываюсь, если не готова приложить к этому делу все свои усилия. Перед матчем первого круга в Индиан-Уэллсе мне делали местный наркоз на левом предплечье, чтобы я могла провести матч без боли, которую я испытывала в последние месяцы. Но кроме того, обнаружилось, что у меня в легких образовался воздушный пузырь, из-за которого мне запретили летать три недели", — ответила Шарапова.

"И если вы думаете, что мне нравится делать МРТ, КТ, уколы, ходить к пяти разным врачам, а еще заявляться и сниматься с одного из моих любимых турниров, то я честно скажу, что в этот раз вы неправы.

Мне очень жаль, что вы купили два билеты для подруги, которая хотела посмотреть мой матч. Но может быть, вы поймете, что я с радостью обменяла бы все это на то, чтобы сыграть на глазах у вашей подруги.

А пока что я надеюсь, что она воспользуется этими билетами, чтобы насладиться другими матчами. А я сделаю все что в моих силах, чтобы поправиться, набрать форму и быть готовой бороться", — написала Мария Шарапова.

Ранее стало известно, что Мария Шарапова снялась с престижного турнира категории "Премьер" в Майами из-за травмы.

На недавнем турнире категории "Премьер" в Индиан-Уэллсе Шарапова в первом круге уступила будущей чемпионке — 20-летней японке Наоми Осаке. Для россиянки это поражение стало третьим подряд — столь длительной "черной" серии у нее не было 15 лет.