Шарапова проиграла в полуфинале турнира в Китае

Встреча продолжалась 1 час 57 минут и завершилась победой Синяковой в трех упорных сетах — 6:2, 3:6, 6:3. Шарапова взяла лишь один гейм на подаче соперницы и трижды проиграла свою. По эйсам экс-первая ракетка мира уступила чешке со счетом 1:10.
В финале 21-летняя Синякова сыграет с первой ракеткой мира Симоной Халеп. В полуфинале 26-летняя румынская теннисистка обыграла свою соотечественницу Ирину Бегу со счетом 6:1, 6:4.
Шарапова до соревнований в Шэньчжэне занимала 59-е место в рейтинге WTA. На следующей неделе она вернется в число 50 сильнейших теннисисток планеты. На сегодняшний день лучшая среди россиянок — Светлана Кузнецова, занимающая 12-е место.
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