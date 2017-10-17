Шарапова проиграла в первом же круге Кубка Кремля

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4 в пользу Рыбариковой, которая посеяна на турнире под восьмым номером. Встреча продолжалась 1 час 55 минут, счет личных встреч оппоненток стал равным - 1:1.
"Поединок получился невероятно сложным, атмосфера напоминала мне Кубок Федерации. Но это нормально, потому что Шарапова - суперзвезда и это её домашний турнир. Здорово, что я справилась с таким серьезным вызовом - теперь я стану увереннее", - цитирует Магдалену пресс-служба WTA.
Шарапова, будучи на сегодняшний день лишь 86-й ракеткой мира, попала на московские соревнования благодаря специальному приглашению (wild card) организаторов.
Во втором круге Рыбарикова сыграет с француженкой Ализе Корне, которая на старте одержала победу над россиянкой Екатериной Макаровой.
Напомним, что пятикратная победительница турниров Большого шлема Мария Шарапова в воскресенье стала победительницей турнира в китайском Тяньцзине и впервые за десять лет приняла приглашение организаторов Кубка Кремля, который ей не покорялся ни разу.
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