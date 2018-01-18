Шарапова пробилась в третий круг Australian Open

Во втором раунде женского одиночного разряда Australian Open бывшая первая ракетка мира со счетом 6:1, 7:6 (7:4) обыграла латвийскую теннисистку Анастасию Севастову, посеянную в Мельбурне под 14-м номером. Встреча продолжалась один час 23 минуты.
Севастова и Шарапова провели третью очную встречу, счет их личного противостояния стал 2-1 в пользу россиянки. Мария уже дважды отомстила сопернице за проигрыш в четвертом круге Открытого чемпионата США в сентябре прошлого года.
"Анастасия никогда не сдается, вытягивает очень сложные удары. В наших предыдущих встречах она доставила мне немало проблем. Довольна, что смогла сегодня сыграть агрессивно. Я действовала стабильно, однако постоянно искала возможности для атаки", - заявила Шарапова в интервью пресс-службе турнира.
В третьем круге 30-летняя Шарапова сыграет с Ангелик Кербер. В личном противостоянии с немкой россиянка ранее одержала четыре победы и потерпела три поражения.
Напомним, что Мария побеждала на Australian Open в 2008 году, а два года назад после выступления в Мельбурне была уличена в употреблении запрещенного вещества мельдония и дисквалифицирована на 15 месяцев, пропустив прошлогодний Australian Open.
Тем временем в мужской сетке Карен Хачанов во втором круге проиграл аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро 4:6, 6:7(4), 7:6(0), 4:6. Таким образом, из пяти россиян в третий круг Australian Open пробился только один - Андрей Рублев.
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