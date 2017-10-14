Шарапова пробилась в финал турнира WTA

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. Последний раз она играла в финале в Риме в мае 2015 года, где одержала победу над испанкой Карлой Суарес- Наварро.

В решающем поединке турнира в Тяньцзине Мария встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая обыграла итальянку Сару Эррани. Финал состоится в воскресенье утром.

К слову, накануне стало известно, что Шарапова впервые за 10 лет планирует принять участие в Кубке Кремля, который стартует в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Шараповой предстоит провести первый матч в Москве во вторник.