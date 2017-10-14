Российская теннисистка Мария Шарапова уверенно обыграла со счетом 6:3, 6:1 китаянку Пэн Шуай в полуфинале турнира WTA, проходящего в китайском Тяньцзине. Призовой фонд соревнования составляет 426 тысяч долларов.
Marija Šarapova
© Sipa / Scanpix

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. Последний раз она играла в финале в Риме в мае 2015 года, где одержала победу над испанкой Карлой Суарес- Наварро.

В решающем поединке турнира в Тяньцзине Мария встретится с белоруской Ариной Соболенко, которая обыграла итальянку Сару Эррани. Финал состоится в воскресенье утром.

К слову, накануне стало известно, что Шарапова впервые за 10 лет планирует принять участие в Кубке Кремля, который стартует в Москве 14 октября. Организаторы соревнований предоставили россиянке wild card (специальное приглашение). Шараповой предстоит провести первый матч в Москве во вторник.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Спорт в мире

Шарапова пробилась в финал турнира WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова уверенно...

Они не приедут: 5 команд, которых будет не хватать на ЧМ-2018 по футболу в России (2)

Отборочный цикл чемпионата мира-2018 по футболу почти...

СМИ: Спустя год после свадьбы от Андрея Аршавина ушла жена (1)

Как сообщают российские таблоиды, супруга российского...

В КХЛ может появиться клуб из Ташкента

Хоккейный клуб из Ташкента может появиться в...

Легенда "Милана" и обладатель "Золотого мяча" стал президентом Либерии

Бывший игрок "Челси", "Манчестер Сити" , "Милана" и "ПСЖ"...

TOP новостей

В Литве не хватает медиков - вся надежда на приезжих (14)

Проблему нехватки медиков министр здравоохранения...

Рейд в Вильнюсе: выпил, дал взятку - в тюрьму (3)

В субботу утром вильнюсское дорожная полиция снова...

Трагедия в Утене: один убит, другой ранен 93-летний выстрелил в знакомого (6)

Вечером в пятницу в Утене произошла трагедия: в одном из...

В Польшу - не только за продуктами: что еще оттуда везут соотечественники (35)

Жители Литвы ездят в польские торговые центры не...

На горе Гедиминаса - новые опасные образования (103)

Дождь продолжает "смывать" гору Гедиминаса – 11 октября...