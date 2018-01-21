Северная Корея отправит на Олимпиаду в Пхенчхане 22 спортсмена

В зимней Олимпиаде в Пхенчхане примут участие 22 северокорейских спортсмена. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.
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В ходе заседания в Лозанне МОК в исключительном порядке предоставил КНДР квоту на участие в Играх.

Известно, что спортсмены из Северной Кореи примут участие в соревнованиях в трех видах спорта по пяти дисциплинам: в беговых и горных лыжах, в фигурном катании, шорт-треке и женском хоккее.

На церемонии открытия Олимпиады 9 февраля команды КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под флагом "единой Кореи", который понесут два спортсмена - по одному от каждой страны.

По словам главы МОК Томаса Баха, спортивную делегацию КНДР будут сопровождать 24 чиновника и 21 представитель СМИ.

В объединенную женскую хоккейную команду войдут 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 из КНДР.

Как минимум три северокорейских хоккеистки должны будут выйти на лед в составе команды в каждом из матчей.

На церемонии открытия Олимпиады 9 февраля команды КНДР и Южной Кореи пройдут вместе под флагом "единой Кореи", который понесут два спортсмена - по одному от каждой страны.

По словам главы МОК Томаса Баха, спортивную делегацию КНДР будут сопровождать 24 чиновника и 21 представитель СМИ.

В объединенную женскую хоккейную команду войдут 23 спортсменки из Южной Кореи и 12 из КНДР.

Как минимум три северокорейских хоккеистки должны будут выйти на лед в составе команды в каждом из матчей.

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