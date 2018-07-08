«Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — сказал футболист.

Заявление Игнашевича опубликовано в официальном твиттере сборной России.

Сергей Игнашевич выступал за сборную России с 2002 года. Он сыграл за нее 127 матчей — больше, чем кто-либо из российских футболистов. В 2008 году Игнашевич в составе сборной дошел до полуфинала чемпионата Европы.

На чемпионате мира 2018 года Игнашевич дважды бил пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Оба раза он реализовал 11-метровые.