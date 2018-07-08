Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Сергей Игнашевич завершил карьеру игрока. Об этом он объявил после четвертьфинального матча чемпионата мира с Хорватией.
Sergejus Ignaševičius
© AP / Scanpix

«Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — сказал футболист.

Заявление Игнашевича опубликовано в официальном твиттере сборной России.

Сергей Игнашевич выступал за сборную России с 2002 года. Он сыграл за нее 127 матчей — больше, чем кто-либо из российских футболистов. В 2008 году Игнашевич в составе сборной дошел до полуфинала чемпионата Европы.

На чемпионате мира 2018 года Игнашевич дважды бил пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Оба раза он реализовал 11-метровые.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Эгидиюс Каваляускас защитил титул чемпиона в кровавой битве (1)

Эгидиюс Каваляускас выдержал самое тяжелое испытание в...

Сергей Игнашевич завершил карьеру (1)

Защитник московского ЦСКА и сборной России по...

Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018 (326)

Сборная Хорватии выиграла у российской команды по...

ВИДЕО: Накануне матча Россия — Хорватия на Сочи обрушился ливень (3)

На российский курорт Сочи, где 7 июля в четвертьфинале...

ЧМ-2018: Бельгия выбила Бразилию из розыгрыша Кубка мира время публикации (14)

Сборная Бельгии переиграла команду Бразилии в матче 1/4...

TOP новостей

Погода: возможны гром и молнии (2)

В воскресенье будет переменная облачность, местами...

Сенцов написал письмо из колонии: "Мое здоровье — каждый видит то, что хочет видеть" (11)

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов в...

Что делать, если в Литву вернутся "неудобные" для страны эмигранты? (91)

Две трети среди иммигрироваших в Литву людей...

Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija Pasaulio čempionato ketvirtfinalis: Rusija – Kroatija

Хорватия обыграла Россию в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2018 (326)

Сборная Хорватии выиграла у российской команды по...

Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje Ilgasis savaitgalis Kuršių Nerijoje

Отдыхающие заполонили Ниду: остались номера лишь за несколько сотен (60)

Если кто на эти выходные собрался в Нерингу, то придется...