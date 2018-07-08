«Этот чемпионат мира для меня последний. Это был последний турнир и последний матч в моей футбольной карьере», — сказал футболист.
Заявление Игнашевича опубликовано в официальном твиттере сборной России.
Сергей Игнашевич объявил о завершении футбольной карьеры!
Сергей, спасибо за всё!#Легенда #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/ZJrX6ygtjY— Сборная России (@TeamRussia) July 7, 2018
Сергей Игнашевич выступал за сборную России с 2002 года. Он сыграл за нее 127 матчей — больше, чем кто-либо из российских футболистов. В 2008 году Игнашевич в составе сборной дошел до полуфинала чемпионата Европы.
На чемпионате мира 2018 года Игнашевич дважды бил пенальти в послематчевых сериях с Испанией и Хорватией. Оба раза он реализовал 11-метровые.
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