"Знакомьтесь с Алексис-Олимпией Оганян", — такой подписью сопроводила 35-летняя Серена Уильямс снимок на своей странице в Instagram.
Серена Уильямс — экс-первая ракетка мира, самая титулованная теннисистка в Открытой эре, является 23-кратной чемпионкой турниров "Большого шлема". Свой последний титул завоевала в Мельбурне на AusOpen-2017 в начале этого сезона, когда была на втором месяце беременности. После Мельбурна на турнирах не выступала, потеряла первую строку в рейтинге, но планирует вернуться в спорт в следующем году.
После того, как известный в прошлом теннисист румын Илие Настасе предположил, что ребенок Уильямс и Оганяна будет цвета молочного шоколада, организаторы "Уимблдона" отказались пускать его на турнир в качестве зрителя.
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