Американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала первую фотографию с дочерью, которая появилась на свет 1 сентября. Отцом ребенка является американский интернет-предприниматель Алексис Оганян. Cпортсменка и основатель Reddit обручились в конце прошлого года.
Rio2016: Serena Williams – Elina Svitolina
© AFP / Scanpix

"Знакомьтесь с Алексис-Олимпией Оганян", — такой подписью сопроводила 35-летняя Серена Уильямс снимок на своей странице в Instagram.

Серена Уильямс — экс-первая ракетка мира, самая титулованная теннисистка в Открытой эре, является 23-кратной чемпионкой турниров "Большого шлема". Свой последний титул завоевала в Мельбурне на AusOpen-2017 в начале этого сезона, когда была на втором месяце беременности. После Мельбурна на турнирах не выступала, потеряла первую строку в рейтинге, но планирует вернуться в спорт в следующем году.

После того, как известный в прошлом теннисист румын Илие Настасе предположил, что ребенок Уильямс и Оганяна будет цвета молочного шоколада, организаторы "Уимблдона" отказались пускать его на турнир в качестве зрителя.

… but are you ready?

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 12, 2017 at 5:21pm PDT

@vanityfair

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jun 29, 2017 at 6:22am PDT

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