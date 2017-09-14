"Знакомьтесь с Алексис-Олимпией Оганян", — такой подписью сопроводила 35-летняя Серена Уильямс снимок на своей странице в Instagram.

Серена Уильямс — экс-первая ракетка мира, самая титулованная теннисистка в Открытой эре, является 23-кратной чемпионкой турниров "Большого шлема". Свой последний титул завоевала в Мельбурне на AusOpen-2017 в начале этого сезона, когда была на втором месяце беременности. После Мельбурна на турнирах не выступала, потеряла первую строку в рейтинге, но планирует вернуться в спорт в следующем году.

После того, как известный в прошлом теннисист румын Илие Настасе предположил, что ребенок Уильямс и Оганяна будет цвета молочного шоколада, организаторы "Уимблдона" отказались пускать его на турнир в качестве зрителя.

Meet Alexis Olympia Ohanian Jr. You have to check out link in bio for her amazing journey. Also check out my IG stories 😍😍❤️❤️ A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 13, 2017 at 6:39am PDT

… but are you ready? A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Sep 12, 2017 at 5:21pm PDT

When you and your crew go so far back to the 50's. Even then they had your back. @evalongoria @ciara @lala @kellyrowland @angiebeyince #shakerattleandroll2017 #babyO A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Aug 6, 2017 at 6:04am PDT

A post shared by Serena Williams (@serenawilliams) on Jul 6, 2017 at 6:17am PDT