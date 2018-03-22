Следующий матч в Майами станет для Осаки еще одним серьезным испытанием: японку ждет поединок против 4-й ракетки мира украинки Элины Свитолиной. На прошлой неделе Осака стала чемпионкой другого американского "Премьера" (в Индиан-Уэллсе) и сейчас занимает 22-е место в мире.
Для экс-первой ракетки мира Серены Уильямс (сейчас — 491-я в рейтинге) поражение стало вторым подряд в официальных матчах (23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" не выступала с января прошлого года). В Индиан-Уэллсе американка выиграла два матча, но в 1/16 финала уступила своей сестре Винус Уильямс.
Другая экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко выступает во Флориде более успешно. Трехкратная чемпионка Майами в первом круге разгромила 18-летнюю американку Кэтрин Беллис — 6:3, 6:0. Сейчас Азаренко занимает 186-е место в рейтинге. Для нее это второй турнир после "Уимблдона-2017".
Латвийские теннисистки вступят в борьбу на "Премьере" в Майами со второго круга. Пятая в мировом рейтинге Алена Остапенко в 1/32 финала сыграет с венгеркой Тимеа Бабош, а Анастасия Севастова — с француженкой Ализе Корне.
Серена в первом же матче "Премьера" в Майами проиграла 20-летней японке
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