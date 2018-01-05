Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс не станет защищать титул победительницы Открытого чемпионата Австралии. На своей странице в соцсетях американка сообщила, что не смогла подготовиться к полноценному выступлению. Позже эту информацию подтвердил и официальный сайт турнира.
Serena Williams
© AP / Scanpix

Серена заявила, что ей требуется больше времени для возвращения в оптимальную спортивную форму после перерыва в выступлениях и рождения ребенка.

"После выставочного турнира в Абу-Даби я поняла, что нахожусь близко к своей оптимальной форме, но, к сожалению, это не совсем то, чего я от себя жду, — сообщила 36-летняя Уильямс. — Я могу сыграть в Мельбурне, но не хочу просто участвовать. Я хочу выступить как можно лучше, но для этого мне потребуется чуть больше времени".

Напомним, Серена Уильямс не выходила на корт с января 2017 года, а официально прекратила участвовать в турнирах в апреле прошлого года в связи с беременностью. В сентябре Уильямс родила дочь, а в ноябре теннисистка и отец ребенка Алексис Оганян сыграли свадьбу в Новом Орлеане.

Перед Новым годом Серена прилетела на выставочный турнир в Абу-Даби. В своем первом матче после возвращения на корт она проиграла первой ракетке Латвии Алене Остапенко.

Серена Уильямс — 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде и четырехкратная олимпийская чемпионка. Американка занимает третье после Штеффи Граф (377) и Мартины Навратиловой (332) место среди рекордсменок по количеству недель, проведенных на первой строке мирового рейтинга.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января.

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