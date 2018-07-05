Сербская ведущая прогноза погоды Сара Демьянович продемонстрировала в прямом эфире, как надо отражать мячи - высоко подняв ногу, она парировала мяч, летевший в голову.
Сара Демьянович
© Instagram

Российские СМИ связывают это с сэйвом Игоря Акинфеева, хотя на странице в Instagram есть подпись "Сербия вперед. Владимир Стойкович удачи!".

Сара Демьянович - двукратная чемпионка Балкан по тхэквондо и бронзовый призер чемпионата Европы.

NEWSru.co.il
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