Сербская ведущая прогноза погоды Сара Демьянович продемонстрировала в прямом эфире, как надо отражать мячи - высоко подняв ногу, она парировала мяч, летевший в голову.
Российские СМИ связывают это с сэйвом Игоря Акинфеева, хотя на странице в Instagram есть подпись "Сербия вперед. Владимир Стойкович удачи!".
Сара Демьянович - двукратная чемпионка Балкан по тхэквондо и бронзовый призер чемпионата Европы.
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