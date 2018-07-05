Российские СМИ связывают это с сэйвом Игоря Акинфеева, хотя на странице в Instagram есть подпись "Сербия вперед. Владимир Стойкович удачи!".

Сара Демьянович - двукратная чемпионка Балкан по тхэквондо и бронзовый призер чемпионата Европы.