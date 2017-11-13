Сейв вратаря Бобровского рассмешил даже его одноклубников

Основное время игры завершилось вничью (1:1), а в серии буллитов сильнее оказался "Коламбус", но лишь благодаря космическому сейву Бобровского в овертайме: на четвертой дополнительной минуте сразу два игрока "Детройта" вышли на ворота Сергея, но тот среагировал на бросок с нескольких метров.

"Я играл по первому пасу. Думал, что будет бросок, но последовала передача. Сделал что мог", — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ. "Это было круто и одновременно смешно. Мы стали хохотать прямо на скамейке", — сказал защитник "Коламбуса" Джек Джонсон, реализовавший решающий буллит.

Бобровский отразил 32 из 33 бросков и семь из девяти буллитов. Ощутимый вклад в победу "Коламбуса" внес и российский нападающий Артемий Панарин, который забросил шайбу с игры и реализовал свою попытку в серии буллитов. "Коламбус" набрал 21 очко и переместился на пятое место в Восточной конференции.

Гол российского нападающего Павла Бучневича помог "Нью-Йорк Рейнджерс" победить на домашнем льду "Эдмонтон" — 4:2. В еще одном матче "Баффало" в овертайме уступил "Монреалю" — 1:2.

Латвийский форвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс играл чуть больше 10 минут. За это время он один раз бросил по воротам, заблокировал три броска и заработал нейтральный коэффициент полезности. У "Баффало" 13 очков в 17 матчах и предпоследнее, 15-е место в Восточной конференции. От зоны плей-офф команду отделяют семь очков. От лидера конференции "Тампы" — 15.