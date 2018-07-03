Сборная Японии поблагодарила организаторов чемпионата мира по футболу в России довольно необычным способом, сообщает World of Buzz.
Pasaulio čempionatas: Japonija – Lenkija
© Reuters / Scanpix

После поражения от сборной Бельгии в 1/8 финала (2:3) японские футболисты прибрались на скамейке запасных, а также в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону и оставили прощальную записку с надписью "Спасибо" на русском языке.

Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на "Ростов Арене". После каждого матча на нынешнем чемпионате мира японские фанаты оставались на стадионах, чтобы убрать за собой мусор в заранее заготовленные мешки, и не отступили от этой традиции, несмотря на вылет своей команды из турнира.

Напомним, сборная Японии вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но уступила победу. Бельгиец Насер Шадли забил решающий гол на четвертой добавленной минуте.

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