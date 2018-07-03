После поражения от сборной Бельгии в 1/8 финала (2:3) японские футболисты прибрались на скамейке запасных, а также в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону и оставили прощальную записку с надписью "Спасибо" на русском языке.
Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie— Walsh U. Soccer (@WalshU_Soccer) July 3, 2018
Болельщики сборной Японии убрали за собой мусор на "Ростов Арене". После каждого матча на нынешнем чемпионате мира японские фанаты оставались на стадионах, чтобы убрать за собой мусор в заранее заготовленные мешки, и не отступили от этой традиции, несмотря на вылет своей команды из турнира.
Каким бы обидным ни было сегодняшнее поражение, они все равно убирают за собой мусор после игры😯👏
Вы просто супер, болельщики сборной Японии #JPN! pic.twitter.com/vFuxNGuce3— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 2, 2018
Напомним, сборная Японии вела к 52-й минуте со счетом 2:0, но уступила победу. Бельгиец Насер Шадли забил решающий гол на четвертой добавленной минуте.
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