Встреча группы В в Киеве завершилась со счетом 2:1. Голы забили Роман Яремчук (6) и Андрей Ярмоленко (27). У португальцев отличился Криштиану Роналду (72 пен), забивший свой 700-й гол в карьере и 95-й за сборную. Украинцы с 72-й минуты играли в меньшинстве после удаления за вторую желтую карточку Тараса Степаненко.
За тур до финиша отборочного этапа украинцы стали недосягаемыми для конкурентов по группе и стали пятой командой, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в финальную часть турнира пробились команды Бельгии, Италии, России и Польши.
"Конечно, очень приятно показать такой хороший результат. Но считаю, что нужно отнестись к этому спокойно. Мы не как Россия - обыграла Шотландию и будем всем рассказывать, что выиграем Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше", - цитирует Tribuna.com форварда сборной Украины Романа Яремчука.
Сборная Украины в третий раз сыграет на чемпионате Европы, украинские футболисты участвовали в турнирах 2012 и 2016 годов, оба раза команда не смогла выйти из группы. Согласно регламенту жеребьевки, сборные России и Украины будут искусственно разведены на групповом этапе.
Тем временем действующий чемпион мира и вице-чемпион Европы сборная Франции не смогла гарантировать себе выход на европейское первенство 2020 года, сыграв вничью с турками 1:1. Игроки сборной Турции показали воинское приветствие в связи с операцией своей армии на территории Сирии, а фанаты их поддержали. УЕФА теперь может прибегнуть к дисциплинарным санкциям, так как политические жесты запрещены правилами.
Ne kadar gizlerseniz gizleyin;
Biz bu selamı tüm dünyaya göstereceğiz! 🇹🇷
Tebrikler çocuklar... 👏👏👏 #FRATUR pic.twitter.com/KTEBlOLvoG— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) October 14, 2019
Сборная Англии на выезде разгромила команду Болгарии (6:0). Игра приостанавливалась на несколько минут из-за расистских оскорблений в адрес Рахима Стерлинга и Тайрона Мингза. Болгарские болельщики освистывали темнокожих игроков гостей и изображали в их адрес обезьянье уханье.
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