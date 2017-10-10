Победу в матче на стадионе "Олимпийский" в Киеве принесли хорватам два гола нападающего Андрея Крамарича, третий сезон играющего в Бундеслиге за немецкий клуб "Хоффенхайм". Крамарич оба раза отличился во втором тайме - на 61-й и 70 минутах.
Перед матчем в Киеве шансы команд на попадание в финал чемпионата мира были примерно равны - у обеих было по 17 очков. Ничья не устраивала Украину, проигравшую первый матч с хорватами в Загребе со счетом 0:1.
"По сравнению с началом моей работы на посту главного тренера команда сделала шаг вперед. Сегодня во втором тайме у нас в первую очередь не хватило сил. Хорваты продемонстрировали свой более высокий класс.
Подняли темп, начали прессинговать, у нас сразу возникли проблемы", - признал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".
"Первый тайм был хорош, мы должны были выигрывать. Однако у Хорватии очень много исполнителей высочайшего уровня, которые мобилизовались в нужный момент, им хватило одного шанса, чтобы выйти вперед... У нас же много игроков, которые впервые выступают на таком уровне. У нас есть качественные футболисты, но у нас команда, которая только создается", - сказал Андрей Шевченко.
В итоге Исландия заняла в группе I первое место с 22 очками. На втором месте с 20 очками - Хорватия. Сборная Украины осталась на третьем месте в отборочной группе, отстав от хорватов на три очка.
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