Сборная России стала последним четвертьфиналистом чемпионата Европы по баскетболу. В воскресенье команда Сергея Базаревича уверенно обыграла Хорватию — 101:78 (25:23, 21:19, 26:15, 29:21). Алексей Швед сделал дабл-дабл.
© DELFI / Domantas Pipas

Две первые четверти россияне выиграли у соперника с незначительным перевесом в два очка. Большой шаг к победе команда Базаервича сделала в третьей 10-минутке, после которой "плюс 4" превратились в "плюс 15". В последней четверти россияне закрепили преимущество. Как результат — победа с разницей в 23 очка.

Сборная Хорватии проиграла несмотря на 28 очков Бояна Богдановича, самого результивного игрока матча. У победителей лучшим был Алексей Швед. В его активе 27 очков и 12 передач. По 14 очков набрали Дмитрий Кулагин и Андрей Зубков.

За выход в полуфинал сборная России поспорит с Грецией. Этот матч запланирован на ближайшую среду. В этот же день Италия сыграет с Сербией. Во вторник состоятся два других четвертьфинала: Германия — Испания, Словения — Латвия.

В воскресенье испанцы победили Турцию — 73:56, а сербы одолели Венгрию — 86:78. В самом первом матче дня сборная Латвии легко переиграла Черногорию — 100:68.

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