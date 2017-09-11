Две первые четверти россияне выиграли у соперника с незначительным перевесом в два очка. Большой шаг к победе команда Базаервича сделала в третьей 10-минутке, после которой "плюс 4" превратились в "плюс 15". В последней четверти россияне закрепили преимущество. Как результат — победа с разницей в 23 очка.
Сборная Хорватии проиграла несмотря на 28 очков Бояна Богдановича, самого результивного игрока матча. У победителей лучшим был Алексей Швед. В его активе 27 очков и 12 передач. По 14 очков набрали Дмитрий Кулагин и Андрей Зубков.
За выход в полуфинал сборная России поспорит с Грецией. Этот матч запланирован на ближайшую среду. В этот же день Италия сыграет с Сербией. Во вторник состоятся два других четвертьфинала: Германия — Испания, Словения — Латвия.
В воскресенье испанцы победили Турцию — 73:56, а сербы одолели Венгрию — 86:78. В самом первом матче дня сборная Латвии легко переиграла Черногорию — 100:68.
Рафаэль Надаль — трехкратный чемпион US Open, до Федерера — еще три "Шлема"
Испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале US Open в...
Сборная России стала последним четвертьфиналистом Евробаскета (5)
Сборная России стала последним четвертьфиналистом...
Швейцарка Мартина Хингис — 25-кратная чемпионка турниров "Большого шлема"
Швейцарская теннисистка Мартина Хингис стала...
Чемпионкой US Open стала Слоан Стивенс, месяц назад не входившая в топ-900
Американская теннисистка Слоан Стивенс сенсационно...
Российская модель и экс-баскетболистка признана самой длинноногой в мире (3)
Российская баскетболистка Екатерина Лисина попала в...
TOP новостей
Министр обороны: 15-летние девушки могут готовиться к службе в армии (42)
В 2015 г. Литва вернула обязательный призыв в армию и на...
Когда минималка в Литве может достигнуть 450 евро (37)
Если минимальную зарплату с 2018 года поднимут до 400 евро,...
У России может появиться новое поле для энергетического шантажа Литвы (108)
Пока страны Балтии не могут договориться о наилучшем...
Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса" (11)
11 сентября "Литовская железная дорога" проводит...