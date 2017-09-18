Сборная Испании открыла счет на первых минутах после точного попадания По Газоля из-под кольца и затем весь первый тайм наращивала преимущество. В стартовой четверти испанские баскетболисты добились перевеса в восемь очков.
К большому перерыву команда Серджио Скариоло вела "плюс 17". В третьей четверти сборная России сократила отставание до 11 очков, а в четвертой — до двух, но спасти встречу не удалось. Последние три минуты остались за испанцами — 15:9.
Самым результативным игроком матча стал лидер сборной Испании По Газоль. Форвард сделал "дабл-дабл", добавив к 26 очкам десять подборов. В активе его брата Марка 25 очков. Лучшим у россиян стал Алексей Швед с 18 очками. Тимофей Мозгов набрал 14 очков, Дмитрий Кулагин и Андрей Воронцевич — по десять.
Сборная России в третий раз за десять лет сыграла в матче за медаль Евробаскета. В 2007 году россияне стали сильнейшими на континенте, а в 2011-м получили бронзу. Победители прошлого чемпионата испанцы стали призерами в шестой раз подряд.
Матч за 3-е место
Испания — Россия — 93:85 (21:13, 24:15, 21:27, 27:30)
Испания: По Газоль 26 + 10 подборов, Марк Газоль 25, Родригес 16, Сан-Эметерио 8, Эрнангомес 6, Ориола 5, Рубио 4, Наварро 2, Састре 1.
Россия: Швед 18, Мозгов 14, Воронцевич 10, Кулагин 10, Хвостов 8, Зубков 8, Фридзон 6, Курбанов 4, Бабурин 3, Ивлев 2.
17 сентября. Стамбул. "Синан Эрдем Доум".
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