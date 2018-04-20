Шведы открыли счет под занавес первого периода, когда отличился Патрик Закриссон. В начале второй 20-минутки россияне отыгрались — Евгений Дадонов реализовал большинство. Победную шайбу в ворота российской команды забросил Фредрик Хандемарк.

Нападающий Дадонов впервые в карьере вышел на матч национальной команды с капитанской повязкой, а Илья Воробьев провел первый матч в качестве главного тренера сборной России. Бывший тренер магнитогорского "Металлурга" сменил на посту Олега Знарка, который до конца мая будет работать в сборной России консультантом.

В параллельном матче в Пардубице сборная Чехии обыграла Финляндию со счетом 3:1.

Россия продолжает лидировать в общем зачете Евротура с 15 очками. У чехов 14 очков, у финнов — 13, у шведов — 12. Следующий матч сборная России проведет 21 апреля с финнами. На следующий день команда Воробьева встретится с хозяевами турнира чехами.

Чешский этап Евротура - последний этап подготовки для сборной России к чемпионату мира в Дании. Турнир начнется 4 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии. Четыре лучшие команды продолжат борьбу в 1/4 финала.