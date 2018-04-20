Шведы открыли счет под занавес первого периода, когда отличился Патрик Закриссон. В начале второй 20-минутки россияне отыгрались — Евгений Дадонов реализовал большинство. Победную шайбу в ворота российской команды забросил Фредрик Хандемарк.
Нападающий Дадонов впервые в карьере вышел на матч национальной команды с капитанской повязкой, а Илья Воробьев провел первый матч в качестве главного тренера сборной России. Бывший тренер магнитогорского "Металлурга" сменил на посту Олега Знарка, который до конца мая будет работать в сборной России консультантом.
В параллельном матче в Пардубице сборная Чехии обыграла Финляндию со счетом 3:1.
Россия продолжает лидировать в общем зачете Евротура с 15 очками. У чехов 14 очков, у финнов — 13, у шведов — 12. Следующий матч сборная России проведет 21 апреля с финнами. На следующий день команда Воробьева встретится с хозяевами турнира чехами.
Чешский этап Евротура - последний этап подготовки для сборной России к чемпионату мира в Дании. Турнир начнется 4 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Беларуси, Словакии, Франции и Австрии. Четыре лучшие команды продолжат борьбу в 1/4 финала.
Венгер покинет "Арсенал" после 22 лет на посту главного тренера
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер...
Венгер покинет "Арсенал" после 22 лет на посту главного тренера
Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер...
Поветкин победил Уайлдера в суде Нью-Йорка и получил 4,3 млн долларов
Федеральный окружной суд Нью-Йорка вынес вердикт в...
Бывший велогонщик Армстронг выплатит 5 млн долларов за мошенничество (1)
Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг...
Кубок Стэнли: Овечкин установил рекорд, "Вашингтон" сравнял счет в серии с "Коламбусом"
"Вашингтон" на чужой площадке победил "Коламбус" в...
TOP новостей
"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (18)
Правящие Литвы обещали расширять налоги для...
МВД Литвы: решения по визам принимаются вдвое быстрее (2)
В марте в Департаменте миграции (ДМ) Литвы принято 700...
Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (25)
В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...
Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами (1)
Государство в этом году обрадовало студентов...
Две Литвы: столица опережает остальную Литву по всем параметрам (6)
Департамент статистики Литвы начал готовить и...