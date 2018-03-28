Сборная России по футболу проиграла Франции контрольный матч в ходе подготовки к домашнему чемпионату мира — 1:3. Единственный гол у хозяев забил нападающий Федор Смолов.
© Sputnik / Scanpix

Вслед за домашним поражением от Бразилии (0:3) сборная России на своем поле пропустила три мяча и от Франции. Счет на 40-й минуте открыл форвард французов Килиан Мбаппе. Нападающий "Пари Сен-Жермен" накрутил Романа Нойштедтера после разрезающего паса от Поля Погба и здорово пробил низом.

После перерыва Погба удвоил преимущество. Полузащитник "Манчестер Юнайтед" заработал штрафной и сам же блестяще его исполнил, перекинув мяч через "стенку". На 68-й минуте Смолов один мяч отыграл. Нападающий "Краснодара", не встретив сопротивления, замкнул фланговый прострел Игоря Смольникова.

И все же последнее слово осталось за гостями. Мбаппе, снова обыграв Нойштедтера, точно пробил в сетку на 83-й минуте.

Товарищеская игра на "Крестовском" началась с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерово. Перед матчем на трибунах появился транспарант с надписью: "Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — контактный зоопарк".

Статистический итог двух мартовских встреч для россиян неутешительный. Поражения с общим счетом 1:6, причем абсолютно по игре. На протяжении уже пяти матчей команда Станислава Черчесова неспособна добиться победы. Впрочем, почти все противники россиян в этих товарищеских поединках были из разряда топовых. Сборные Аргентины, Испании, Бразилии и Франции стабильно держатся в первой десятке рейтинга ФИФА.

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