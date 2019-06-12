Сборная России по футболу обыграла Кипр в отборочном турнире Евро-2020

Футболисты национальной сборной России одержали победу над командой Кипра в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Rusijos futbolo rinktinė
© Reuters / Scanpix

Встреча группы I, прошедшая во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 38-й минуте забил полузащитник "Ростова" Алексей Ионов. Для Ионова этот гол стал первым за сборную в официальных матчах.

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Напомним, что в минувшую субботу сборная России забила девять безответных мячей в игре с Сан-Марино. Последние три матча с не самыми сильными соперниками россияне выиграли с общим счетом 14:0.

В параллельном матче сборная Бельгии переиграла команду Шотландии со счетом 3:0. В составе победителей дубль оформил нападающий Ромелу Лукаку. Еще один мяч на счету полузащитника Кевина Де Брюйне.

В турнирной таблице группы I бельгийцы, обыгравшие подопечных Станислава Черчесова на старте турнира, идут по максимальному графику. Они набрали 12 очков из 12 возможных, у россиян 9 баллов и они вторые. Ниже расположились Казахстан (6) и Шотландия (6).



В следующем туре квалификации Евро-2020 сборная РФ 6 сентября в гостях стазится с командой Шотландии.

Отборочный этап чемпионата Европы - 2020 завершится в марте следующего года. По его итогам определятся 24 команды, которые примут участие в финальном турнире.

NEWSru.com
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