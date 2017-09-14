Сборная России в плей-офф вышла с третьего места в группе (4-1), что не помешало ей пройти уже двух соперников: в 1/8 финала разгромить хорватов (101:78), а теперь взять верх и над греками, которые на групповом этапе смотрелись не слишком выразительно, но в плей-офф неожиданно остановили сборную Литвы (77:64).

В стартовой пятерке россиян вышла привычная расстановка: Хвостов — Швед — Д.Кулагин — Воронцевич — Мозгов. Греческая команда открыла счет, но в дебюте соперникам не удавалось оторваться. После 6 минут счет был 13:9 в пользу России, но затем грекам удался затяжной рывок 15:4 и на первый перерыв они уходили, ведя "+4" (24:20).

В начале второй четверти Калатес попал издали, Адетокумбо дважды перехватывал мяч, а Калатес убежал в быстрый отрыве — перевес сборной Греции впервые перевалил 10 очков (33:22). Затем последовал рывок россиян 7:0, после чего атака команды Сергея Базаревича "замолчала" минуты на четыре. Прервал серию промахов Кулагин — при 31:37 команды ушли на большой перерыв.

Третья четверть началась с "трешки" Принтезиса, но и Швед был точен издали. Потом греки вновь ушли на "+10", и в трудный момент пошли броски у Шведа. Защитник и забрасывал с дистанции, и удачно шел под щит, вынуждая соперников фолить. Сборная России постепенно сокращала отставание, играя все лучше, тогда как сборная Греции смотрелась более уставшей.

После попаданий Шведа с линии штрафных россияне вернули себе лидерство — 55:53. Калатес забросил с фолом, в последний раз в матче выведя вперед свою команду (59:58), а Фридзон ответил 2+1. По ходу 4-й четверти подвернул голеностоп Кулагин (он вернулся на площадку в самой концовке), но поймавших кураж российских баскетболистов было уже не остановить. После днка Мозгова счет стал 67:60, а за минуту до конца основного времени Россия вела 68:66.

За 44 секунды до сирены Хвостов споткнулся, удержался и бросил — 70:66! В ответной атаке греков Бурусис не смог перебросить Мозгова, а Воронцевич забрал подбор. Греция перешла на тактику фолов. Хвостов смазал второй штрафной, Мозгов поборолся на щите, Хвостов нырнул под кольцо и отдал Фридзону, на котором сразу нарушили правила. Фридзон реализовал один из двух, греки быстро убежали в атаку и Калатес без борьбы попал трехочковый — 69:72. Далее последовал умышленный фол на Фридзоне, тот дважды был точен с линии штрафных — 74:69 за 11 секунд до конца. Дальний бросок Калатеса не достиг цели, на Воронцевиче нарушили правила, он дважды смазал, но это было уже не важно — до сирены оставалась лишь секунда.

Сборная России одержала шестую победу в семи матчах (на групповом этапе ее смогла обыграть только сборная Латвии) и впервые за 6 лет пробилась на Евробаскете в топ-4. В предыдущий раз россияне попадали в четверку лучших команд Европы в 2011-м в Каунасе. Тогда сборная Дэвида Блатта уступила в полуфинале Франции (71:79), а в матче за третье место одолела Македонию (72:68), завоевав бронзовые медали.

В полуфинале (15 сентября) россияне сыграют с Сербией, которая в своем четвертьфинале оказалась сильнее итальянцев — 83:67. В другом матче путевку в финал оспорят Испания и Словения.

1/4 финала

Греция — Россия — 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23)

Греция: Калатес 25, Принтезис 19, Бурусис 10, Слукас 7, Папаниколау 6, Папаяннис 2.

Россия: Швед 26, Мозгов 15 + 10 подборов, Фридзон 11, Воронцевич 8 + 12 подборов, Д.Кулагин 7, Хвостов 7.

13 сентября. Стамбул. "Синан Эрдем Доум".