Сборная Италия впервые с 1958 года не поедет на ЧМ по футболу

Это означает, что "скуадра адзурра" (прозвище итальянской сборной, означающее "голубая эскадра") всего лишь второй раз в своей истории не будет участвовать в самом престижном в мире первенстве. Впервые это произошло в 1930 году, когда итальянская сборная, как и команды многих других европейских стран, отказалась играть на первом в истории мировом первенстве в Уругвае из-за дороговизны и длительности трансатлантического путешествия.
Отборочный матч Кубка мира прошел в понедельник в Милане. Так как предыдущий матч между командами завершился домашней победой шведов со счетом 1:0, в Россию на финальный раунд мирового первенства поедет сборная Швеции. Это будет первое с 2006 года участие шведской сборной в финальном этапе Чемпионата мира.
Слезы Италии и ликование Швеции
Итальянские игроки и болельщики восприняли это как настоящую трагедию. После финального свистка многие итальянские игроки упали на поле, а нападающие Андреа Белотти и Чиро Иммобиле не смогли сдержать слез, когда шведы убежали, чтобы с энтузиазмом отметить свою квалификацию на следующий этап ЧМ.
Итальянская газета Gazzetta dello Sport назвала это поражение "апокалипсисом".
Капитан сборной Италии 39-летний вратарь Джанлуиджи Буффон сразу после матча объявил о своем решении уйти из футбола в конце сезона. Ранее он уже заявлял о желании завершить карьеру, но планировал это сделать после Чемпионата мира 2018 года.
Вместе со сборной Италии, за которую он провел 175 матчей с 1997 года, голкипер выиграл Чемпионат мира 2006 года и завоевал серебро Чемпионата Европы-2012.
Буффон, который тоже плакал на финальном свистке, сказал: "Мне не жаль себя, мне жаль весь итальянский футбол. Мы потерпели поражение на каком-то ином, социальном уровне".
Есть вероятность, что тренер сборной 69-летний Джан Пьеро Вентура покинет свой пост. Как сообщает пресс-служба сборной Италии, пока он лишь заявил, что не уйдет со своего поста до разговора с Федерацией футбола Италии.
Вентура возглавил сборную Италии после Чемпионата Европы 2016 года, сменив на этом посту Антонио Конте. Под руководством Вентуры итальянцы стали вторыми в своей отборочной группе, уступив первое место команде Испании.
Только в августе этого года Вентура подписал новый контракт до 2020 года, но итальянская футбольная ассоциация теперь может захотеть заменить его на бывшего тренера "Милана" и "Ювентуса" Карло Анчелотти, который свободен после того, как ушел с поста тренера чемпионов Германии "Баварии".
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