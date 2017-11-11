Сборная Италии впервые с 1958 года может не попасть на чемпионат мира по футболу

Судьбу матча в Стокгольме решил один единственный гол, забитый Якобом Юханссоном на 61-й минуте. Полузащитник греческого АЕКа вышел после перерыва на замену и сразу же принес результат, положив мяч в сетку рикошетом от Даниэле Де Росси.

Через девять минут защитник "МЮ" Маттео Дармиан мог сравнять счет, но мяч после его удара с линии штрафной попал в штангу.

По одному голевому моменту команды создали и в первом тайме. Форвард "Торино" Андреа Белотти в самом начале матча пробил головой в сантиметрах от штанги. Через несколько минут шведы ответили опасным ударом Олы Тойвонена из-за пределов штрафной — мяч также пролетел рядом с каркасом ворот.

Победитель противостояния определится в понедельник после ответной встречи в Италии. В четверг прошли первые стыковые матчи в двух других противостояниях: сборная Хорватии у себя в Загребе разгромила Грецию — 4:1, а Швейцария с минимальным счетом победила в гостях североирландцев. На субботу запланирован матч в Копенгагене между Данией и Ирландией.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.