Судьбу матча в Стокгольме решил один единственный гол, забитый Якобом Юханссоном на 61-й минуте. Полузащитник греческого АЕКа вышел после перерыва на замену и сразу же принес результат, положив мяч в сетку рикошетом от Даниэле Де Росси.
Через девять минут защитник "МЮ" Маттео Дармиан мог сравнять счет, но мяч после его удара с линии штрафной попал в штангу.
По одному голевому моменту команды создали и в первом тайме. Форвард "Торино" Андреа Белотти в самом начале матча пробил головой в сантиметрах от штанги. Через несколько минут шведы ответили опасным ударом Олы Тойвонена из-за пределов штрафной — мяч также пролетел рядом с каркасом ворот.
Победитель противостояния определится в понедельник после ответной встречи в Италии. В четверг прошли первые стыковые матчи в двух других противостояниях: сборная Хорватии у себя в Загребе разгромила Грецию — 4:1, а Швейцария с минимальным счетом победила в гостях североирландцев. На субботу запланирован матч в Копенгагене между Данией и Ирландией.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Жеребьевка финальной стадии состоится 1 декабря в Москве.
ВИДЕО: Макгрегор сошел с ума от радости после победы земляка, а потом набросился на судью
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор...
Сборная Италии впервые с 1958 года может не попасть на чемпионат мира по футболу
Сборная Швеции победила Италию в первой игре...
ВАДА получило базу российских допинг-проб. Это грозит новыми санкциями (5)
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о...
Хорватия и Швейцария приблизились к поездке в Россию на чемпионат мира по футболу (2)
Футболисты сборной Хорватии у себя в Загребе уверенно...
Путин: "Родченков пичкал всех запрещенными препаратами, а потом убежал" (10)
Президент России Владимир Путин выразил недоумение по...
TOP новостей
Актриса обвинила известного литовского режиссера Бартаса в сексуальных домогательствах (100)
Поздно вечером в пятницу известные представители...
Лукишская площадь: в ожидании фонтана, памятника и пихт с черешней (16)
В ходе реконструкции Лукишкской площади было уложено...
Литва отправила домой фиктивных иностранных предпринимателей (13)
Департамент миграции (ДМ) Литвы в пятницу сообщил, что...
Прокуратура Литвы: высказывания Ванагайте о командире партизан не являются преступлением (34)
Генеральная прокуратура Литвы в пятницу объявила, что...
Ливни повредили почти треть площадей зерновых в Литве (6)
Сильные ливни прошлым летом и осенью повредили почти...