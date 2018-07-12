Первый тайм хорваты провели не лучшим образом, но в перерыве смогли переломить ход встречи, сравняли счет и перевели игру в дополнительное время, где вышли вперед благодаря голу Марио Манджукича.

Счет же в матче открыл Киран Триппьер. Защитник "Тоттенхэма" пробил Субашича классным ударом со штрафного — голкипер сборной Хорватии прыгнул за мячом в левый угол, но дотянуться до него не смог.

Англичане забили быстрый гол и ушли на перерыв, ведя в счете, но затем отдали инициативу хорватам, которые в середине второго тайма воспользовались слишком пассивной игрой соперника. Шиме Врсалько навесил с фланга, а Иван Перишич перепрыгнул Кайла Уокера и сравнял счет — 1:1.

Англичане за весь матч сделали всего один удар в створ ворот Даниэля Субашича. Этот единственный удар нанес Триппьер, забивший со штрафного на пятой минуте. Хорваты семь раз били по воротам Джордана Пикфорда.