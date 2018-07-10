Защитник Самуэль Умтити во втором тайме забил единственный мяч головой после углового от Антуана Гризманна.
📹 | #FRABEL | Umtiti's Goal for France!pic.twitter.com/369Bjn3Hfk
— BarcaTimes Media (@BarcaMediaAcc) 10 июля 2018 г.
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