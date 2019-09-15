Сборная Франции стала бронзовым призером Кубка мира по баскетболу

Встреча, прошедшая в Пекине, завершилась со счетом 67:59.

Сборная Франции повторила результат, показанный в 2014 году, тогда французы в матче за третье место обыграли литовцев.

Ранее главный тренер мужской сборной США по баскетболу Грегг Попович подвел итоги выступления национальной команды на ЧМ-2019 в Китае.