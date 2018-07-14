Бельгийцы уже на четвертой минуте вышли вперед. Ромелу Лукаку зацепился за мяч в центре поля и сделал проникающий пас на левый фланг на Шадли, тот прошел вперед и подал в штрафную, а Менье в касание отправил мяч в сетку — 1:0.
После перерыва англичане упустили вернейшую возможность сравнять счет. Эрик Дайер обыгрался с Маркусом Рэшфордом, вошел в штрафную и перебросил мяч через голкипера, но Тоби Алдервейрельд в последний момент вынес мяч с "ленточки".
Упущенный момент дорого обошелся англичанам. На 82-й минуте команда Гарета Саутгейта пропустила второй мяч, который лишил ее последних надежд на успешный исход матча. Кевин де Брейне сделал передачу к штрафной площади на Эдена Азара, который сместился в центр и точным ударом в ближний угол удвоил преимущество сборной Бельгии.
Азар забил третий мяч на ЧМ-2018, а Бельгия показала лучший результат на чемпионатах мира в своей истории — в 1986 году на турнире в Мексике она была четвертой.
Бельгийцы обыграли англичан во второй раз на чемпионате мира в России. Игра группового этапа, проходившая 28 июня в Калининграде и не имевшая большого турнирного значения, завершилась со счетом 1:0. Тогда единственный мяч во втором тайме забил Аднан Янузай.
Сборная Бельгии впервые одержала шесть побед на одном чемпионате мира. Предыдущий рекорд был установлен на прошлом мировом первенстве — четыре победы.
Англичане второй раз играли в матче за бронзовые медали чемпионата мира и второй раз проиграли — в 1990 году они уступили итальянцам (1:2) и стали четвертыми. В России родоначальники футбола повторили свой лучший результат с 1966 года. Тогда сборная Англии стала чемпионом мира и с тех пор ни разу не попадала в тройку лучших команд планеты.
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