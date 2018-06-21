В Россию пожаловали десятки тысяч болельщиков со всех уголков мира. Среди поклонников футбола преобладают мужчины, но есть и представительницы прекрасного пола. Блондинки и смуглянки, мулатки и азиатки, африканки и девушки с белым цветом кожи — всех их можно было встретить на аренах принимающих турнир городов.

Ниже — подборка самых ярких, красивых и оригинальных болельщиц на российских стадионах по итогам первой недели ЧМ-2018.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 12 стадинов в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Казани и Ростове-на-Дону.