В Россию пожаловали десятки тысяч болельщиков со всех уголков мира. Среди поклонников футбола преобладают мужчины, но есть и представительницы прекрасного пола. Блондинки и смуглянки, мулатки и азиатки, африканки и девушки с белым цветом кожи — всех их можно было встретить на аренах принимающих турнир городов.
Ниже — подборка самых ярких, красивых и оригинальных болельщиц на российских стадионах по итогам первой недели ЧМ-2018.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 12 стадинов в 11 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Саранске, Казани и Ростове-на-Дону.
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