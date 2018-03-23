Самая курьезная шайба сезона: вратарь НХЛ закатился с ней ворота

При счете 2:0 в пользу хозяев в одном из игровых эпизодов Уорд, останавливая шайбу за собственными воротами, не заметил, как она застряла у него в правом коньке. После этого голкипер вернулся в "рамку" и сел на колени, причем его коньки побывали за линией ворот.

Полевые игроки, не обнаружив шайбу за воротами, были в недоумении, а арбитр остановил игру, просмотрел видеоповтор и в итоге засчитал взятие ворот "Харрикейнс". Гол записали на счет защитника "Аризоны" Алекса Голигоски — он был последним в составе "Койотс", кто коснулся шайбы.

Видео курьезного автогола опубликовано на YouTube-канале CanucksVid1.