При счете 2:0 в пользу хозяев в одном из игровых эпизодов Уорд, останавливая шайбу за собственными воротами, не заметил, как она застряла у него в правом коньке. После этого голкипер вернулся в "рамку" и сел на колени, причем его коньки побывали за линией ворот.
Полевые игроки, не обнаружив шайбу за воротами, были в недоумении, а арбитр остановил игру, просмотрел видеоповтор и в итоге засчитал взятие ворот "Харрикейнс". Гол записали на счет защитника "Аризоны" Алекса Голигоски — он был последним в составе "Койотс", кто коснулся шайбы.
Видео курьезного автогола опубликовано на YouTube-канале CanucksVid1.
Самая курьезная шайба сезона: вратарь НХЛ закатился с ней ворота
В матче чемпионата НХЛ "Каролина" — "Аризона" (6:5),...
"Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Ибрагимовичем
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" объявил...
Серена в первом же матче "Премьера" в Майами проиграла 20-летней японке (5)
В первом круге теннисного турнира в Майами категории...
WADA не может лишить Россию турниров, но сделает для этого все возможное (7)
Глава комитета по соответствию Всемирного...
TOP новостей
Как менялась Америка: от беззаботных 80-х до динамичных 10-х, новых пристрастий и вызовов "У нас в Америке" (2)
В Соединенные Штаты Америки Адам Павликевич попал в 1981...
Российские шпионы под дипприкрытием в Литве: как они выглядят и чем занимаются (157)
После того как президент Литвы Даля Грибаускайте 22...
Кем может стать Грибаускайте после завершения срока полномочий (155)
Где строить дом, президент Литвы Даля Грибаускайте...
Весть литовского еврокомиссара: Литве нужны новые налоги (43)
Для Литвы по-прежнему актуальны вопросы налога на...
ЕС отзывает своего посла в России из-за дела Скрипаля (403)
Лидеры стран ЕС официально согласились с...