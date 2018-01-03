"Русский витязь" Поветкин возглявил рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов

В предыдущей версии рейтинга Поветкин занимал второе место. Россиянин 15 декабря победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей. Победа в Екатеринбурге принесла 38-летнему боксеру титулы WBO International и WBA Intercontinental.
Кроме того, Поветкин получил право на чемпионские бои с новозеландцем Джозефом Паркером (по версии WBO) и британцем Энтони Джошуа (WBA).
Всемирный боксерский совет (WBC) в ноябре снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга.
С 5 декабря боксер может официально проводить бои под эгидой WBC. На счету Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение в 34 поединках на профессиональном ринге.
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