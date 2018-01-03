"Русский витязь" Поветкин возглявил рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин возглавил рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщается на сайте организации.
Aleksandras Povetkinas
© Sputnik / Scanpix

В предыдущей версии рейтинга Поветкин занимал второе место. Россиянин 15 декабря победил немца Кристиана Хаммера единогласным решением судей. Победа в Екатеринбурге принесла 38-летнему боксеру титулы WBO International и WBA Intercontinental.

Кроме того, Поветкин получил право на чемпионские бои с новозеландцем Джозефом Паркером (по версии WBO) и британцем Энтони Джошуа (WBA).

Всемирный боксерский совет (WBC) в ноябре снял с Поветкина обвинения в употреблении допинга.

С 5 декабря боксер может официально проводить бои под эгидой WBC. На счету Поветкина 33 победы (23 нокаутом) и одно поражение в 34 поединках на профессиональном ринге.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

WBA и WBO оправдали супертяжа Поветкина после допинг-скандала

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная...

Российский боксер Поветкин отстранен от боев минимум на год

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил российского...

Суд США обвинил Поветкина в приеме мельдония после его запрета (1)

Коллегия присяжных заседателей федерального суда...

Российский боксер Поветкин исключен из рейтингов WBC (1)

Об исключении Александра Поветкина из рейтингов...

Боксера Поветкина снова сняли с боя из-за положительного допинг-теста (5)

Всемирный боксерский совет (WBC) отозвал разрешение на...

Как побеждает будущий соперник Поветкина и терпит первое фиаско несостоявшийся россиянин Глазков (1)

В прошедшие выходные в нью-йоркском Barclays Center прошел...

Спорт в мире

Велосипедист-экстремал во время трюка приземлился на забор как на кол

Гонщик BMX Энтони Наполитан выложил в Instagram леденящее...

Россия уступила США в 1/4 молодежного чемпионата мира по хоккею (1)

Сборная России проиграла США в четвертьфинальном...

"Русский витязь" Поветкин возглявил рейтинг лучших боксеров-тяжеловесов

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин...

Криштиану Роналду — лучший спортсмен 2017 года в Европе (1)

Звезда футбола Криштиану Роналду признан лучшим...

"Ливерпуль" потратит 84 миллиона на покупку самого дорогого защитника в истории футбола

Английский футбольный клуб "Ливерпуль" официально...

TOP новостей

Премьер Литвы уточнил свою позицию по России (52)

Литовский премьер Саулюс Сквернялис в среду заявил,...

Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Военный музей Витаутаса Великого Музей культуры Витаутаса Великого со стороны музея им.М.К.Чюрлениса /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Государственный театр / Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса Костел Кармелава /Фото из фондов Национального художественного музея им. М.К.Чюрлениса

Владимир Дубенецкий: каунасский архитектор из Сибири и загадка межвоенной Литвы (1)

"Дубенецкий мог бы еще значительнее проявить свои...

Эксперт по налогам: "детские" деньги формируют менталитет просителей (15)

В 2018 году в Литве вступила в силу система "детских"...

Климатологи сосчитали, сколько дней в Литве светило солнце (5)

Кажется, дождь в Литве идет через день, однако в прошлом...

Вернувшийся из эмиграции врач столкнулся с реальностью: вместо 1500 евро получил 550 (78)

17 лет работы в Вильнюсской городской клинической...