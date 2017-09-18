Руни лишен прав на два года за вождение в нетрезвом виде

Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон", бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни предстал перед судом и признал факт нетрезвого вождения.
Wayne'as Rooney
© AP / Scanpix

Он был арестован после того, как полиция остановила его автомобиль в Уилмслоу, Чешир, ранним утром 1 сентября.

Содержание алкоголя в крови спортсмена превысило допустимую норму почти в три раза.

Решением суда 31-летний футболист был лишен прав на два года и приговорен к 100 часам общественных работ в течение 12 месяцев.
Когда Руни прибыл в суд магистратуры Стокпорта, его также обязали выплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

В заявлении спортсмена, последовавшем за судебным слушанием, говорится: "Я хочу публично принести извинения за свои безрассудные действия - нарушение правил вождения. Это было большой ошибкой".

"Я уже извинился перед моей семьей, моим тренером, руководством и всеми сотрудниками футбольного клуба "Эвертон". Сейчас я также хочу принести извинения болельщикам и всем тем, кто следил за моими успехами и поддерживал меня на протяжении моей карьеры".

"Естественно, я согласен с приговором и надеюсь, что смогу загладить свою вину своим участием в общественных работах".

Уроженец Ливерпуля, Руни этим летом вернулся в родной клуб - через 13 лет после того, как перебрался отсюда в "Манчестер Юнайтед".

Руни - рекордсмен по числу голов за сборную Англии. Он входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира с годовым доходом более 17 миллионов фунтов (21 млн долларов). В 2013 году Руни был признан самым богатым футболистом Англии.

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