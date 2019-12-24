Во вторник в офисе Олимпийского комитета России (ОКР) в Москве прошло заседание внеочередного совета учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором была принята рекомендация набсовета организации о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.
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© Reuters/Scanpix

"Общее собрание членов РУСАДА единогласно приняло решение о несогласии с санкциями WADA", - сообщил ТАСС глава ОКР и член собрания Станислав Поздняков.

При этом руководство РУСАДА фактически бойкотировало это заседание, где была выработана окончательная позиция по санкциям. Как заявила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, в офис ОКР был отправлен юридический представитель руководства агентства.

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Также во вторник решение не соглашаться с санкциями WADA единогласно поддержали исполкомы Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

9 декабря исполком WADA единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия, что повлекло за собой невозможность участия атлетов под флагом РФ в чемпионатах мира и Олимпийских играх, а также лишения России права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них. Срок санкций, введенных из-за махинаций с базой данных московской лаборатории, составляет четыре года.

У России есть 21 день с момента вынесения вердикта на обжалование решения WADA в CAS.

О том, что протест будет подан под давлением правительства РФ стало ясно после выступлений президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева, которые отчетливо увидели в санкциях политический подтекст, а также "антироссийскую истерию".

Протест будет подан от лица РУСАДА, хотя самом агентстве отмечают полную бессмысленность этих действий на фоне очевидных доказательств.

"Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - предупредил ранее глава РУСАДА Юрий Ганус.

Ганусу поручено заявить WADA о несогласии с санкциями

Генеральному директору Российского антидопингового агентства Юрию Ганусу поручено отправить официальный ответ о несогласии с санкциями Всемирного антидопингового агентства 27 декабря. Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Собрание приняло решение не согласиться с решением исполкома WADA и поручить гендиректору РУСАДА Ганусу 27 декабря отправить в WADA письмо с несогласием с решением", - приводит слова Позднякова ТАСС.

Как отмечают юристы, если жалоба в CAS будет подана в начале января, то к концу января там сформируют коллегию арбитров, а финального решения стоит ждать примерно до конца апреля.

NEWSru.com
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