Как утверждает "Матч ТВ", это произойдет после вступления в силу "Международного стандарта соответствия кодексу WADA", который был опубликован в конце декабря на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Внедрение данного документа в правовую систему привело к изменению нескольких статей кодекса. Например, в пункте 20.3 "Роли и ответственность международных федераций" теперь указывается, что принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных мероприятий можно только от тех стран, правительства которых ратифицировали, приняли, одобрили Конвенцию ЮНЕСКО или присоединились к ней, а национальные олимпийские комитеты и национальные антидопинговые организации были признаны соответствующими кодексу.
Аналогичная поправка внесена в пункт 20.6.6 кодекса, который относится к "организаторам крупных спортивных мероприятий" (речь о мультиспортивных соревнованиях вроде Универсиады).
Подпись под документом была поставлена и представителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое в настоящее время находится под санкциями.
Учитывая то, что WADA пока не намерено возвращать РУСАДА должный статус из-за несоответствия организации требованиям "дорожной карты", с 1 апреля все международные федерации лишатся права отдавать России спортивные соревнования различного уровня, отмечает источник.
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