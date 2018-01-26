"Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка "олимпийских атлетов из России", — цитирует Позднякова ТАСС. — Она включает в себя 169 спортсменов".

"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от участия в Олимпийских играх", — добавил Поздняков.

Как передает "Интерфакс", заявка россиян на ОИ-2018 с таким количеством участников утверждена окончательно. Общая заявка делегации с сопровождающими — 340 человек.

Россия могла заполнить освободившиеся с недопуском лидеров квоты более слабыми спортсменами, но отказалась от этого. "В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты", — сказал Поздняков.