"Совместно с национальными и международными федерациями по зимним видам спорта была окончательно утверждена спортивная заявка "олимпийских атлетов из России", — цитирует Позднякова ТАСС. — Она включает в себя 169 спортсменов".
"Уверен, что, несмотря на то, что наш состав поредел, каждый спортсмен, который поедет, будет выступать не только за себя, но и за тех, кто несправедливо, с нашей точки зрения, были отлучены от участия в Олимпийских играх", — добавил Поздняков.
Как передает "Интерфакс", заявка россиян на ОИ-2018 с таким количеством участников утверждена окончательно. Общая заявка делегации с сопровождающими — 340 человек.
Россия могла заполнить освободившиеся с недопуском лидеров квоты более слабыми спортсменами, но отказалась от этого. "В знак солидарности со спортсменами, которые не могут участвовать в Олимпиаде, более слабые не будут занимать их квоты", — сказал Поздняков.
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