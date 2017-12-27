Россияне едва не спасли матч, проигрывая по ходу встречи 2:5. В составе команды Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (6'), Марсель Шолохов (10'), Артур Каюмов (58') и Владислав Семин (60'). У чехов отличились Мартин Нечас (5'), Остап Сафин (8'), Филип Задина (26'), Филип Хитил (38') и Филип Крал (47').
"Пять пропустили — это много, — признал Брагин после матча. — Будем работать, улучшать игру в меньшинстве и большинстве. Первая игра всегда тяжелая, и она получилась немного скомканной, хотя моментами играли неплохо. Будем делать выводы, готовиться к следующим матчам".
В других матчах первого игрового дня сборная Канады обыграла Финляндию (4:2), американцы разгромили датчан (9:0), а шведы — белорусов (6:1).
Во втором туре группового этапа сборная России сыграет со швейцарцами. Игра пройдет 28 декабря. На следующий день чехи сразятся со шведами. Чемпионат мира завершится 5 января.
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