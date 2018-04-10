Россия замкнула топ-5 по количеству игроков в НХЛ

Первое место по числу игроков заняла Канада (446). В первую тройку вошли также США (269) и Швеция (98). Финны стали четвертыми — 42 человека, сообщает Quant Hockey.

Латвию в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 представил один хоккеист — нападающий "Баффало" Земгус Гиргенсонс. В 71 матче форвард набрал 15 (7+8) очков и заработал отрицательный коэффициент полезности — "минус 12".

В сезоне-2016/17 в НХЛ сыграли 42 хоккеиста из России. По набранным очкам в сезоне 2017/18 российские хоккеисты стали четвертыми — 1048 баллов. Это на 138 больше, чем в прошлом сезоне.

Российский нападающий Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 c 49 заброшенными шайбами.