Россия заняла пятое место по количеству игроков в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18. В этом сезоне в сильнейшей лиге мира сыграли 39 российских хоккеистов.
© AP / Scanpix

Первое место по числу игроков заняла Канада (446). В первую тройку вошли также США (269) и Швеция (98). Финны стали четвертыми — 42 человека, сообщает Quant Hockey.

Латвию в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 представил один хоккеист — нападающий "Баффало" Земгус Гиргенсонс. В 71 матче форвард набрал 15 (7+8) очков и заработал отрицательный коэффициент полезности — "минус 12".

В сезоне-2016/17 в НХЛ сыграли 42 хоккеиста из России. По набранным очкам в сезоне 2017/18 российские хоккеисты стали четвертыми — 1048 баллов. Это на 138 больше, чем в прошлом сезоне.

Российский нападающий Александр Овечкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 c 49 заброшенными шайбами.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

ФИФА может изменить или полностью отменить систему аренды футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает...

Россия замкнула топ-5 по количеству игроков в НХЛ

Россия заняла пятое место по количеству игроков в...

Американская теннисистка подала в суд после допинг-теста (3)

Американская теннисистка Мэдисон Бренгл подала иск в...

Илюмжинов отказался уходить с поста главы ФИДЕ по требованию совета (2)

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ)...

ФИДЕ потребовала от Илюмжинова немедленно покинуть пост президента (7)

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) призвала...

TOP новостей

Статистика фиксирует снижение роста цен в Литве (16)

По данным Департамента статистики Литвы ,...

Какие продукты в Литве подешевели, а какие подорожали (1)

Из продуктов питания и неалкогольных напитков (цены...

Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (14)

Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...

Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (2)

В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...

Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (75)

Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...