Россия вновь получила место в Совете ФИФА

Генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Алексей Сорокин был избран на вакантное место в Совете ФИФА на съезде Европейской федерации футбольных ассоциаций (УЕФА) в Женеве во вторник, 19 сентября. Он был единственным кандидатом на это место.
Сорокин назвал случившееся важным событием для России. "Мы на протяжении десятилетий имели своих представителей в ФИФА, и мы полагаем, что Россия заслуживает постоянного места в мировом футболе", - заявил он.
Алексей Сорокин получит место, которое ранее занимал Виталий Мутко.
Мутко как куратор ЧМ-2018 со стороны правительства России и фактически начальник Сорокина, в мае не был допущен к переизбранию в Совет ФИФА, поскольку он занял пост вице-премьера России, и ФИФА опасалась конфликта интересов.
Согласно сообщениям, кандидатура Мутко была тогда заблокирована президентом ФИФА Джанни Инфантино.
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