Французы выиграли пять из шести предыдущих домашних отборочных матчей и знали, что победа над Беларусью на "Стад-де-Франс" принесет им прямую путевку в Россию. Антуан Гризманн и Оливье Жиру забили по голу в первые 33 минуты, а ответный мяч Антона Сароки хоть и заставил немного понервничать "трехцветных", но на итоговом результате не сказался — 2:1. Французы набрали три очка и могут спокойно готовиться к ЧМ-2018.

Прямую путевку в Россию получила и Португалия во главе с Криштиану Роналду. После домашней победы Швейцарии над португальцами прошлой осенью большинство прогнозов сводилось к тому, что судьба первого места в группе В определится в ответном матче, запланированном на последний тур. Так и случилось. Португальцы и забивали чаще, и пропускали меньше, а потому в Лиссабоне чемпионов Европы устраивала победа с любым счетом.

В конце первого тайма один из прострелов привел к автоголу защитника швейцарцев Йохана Джуру, а на 57-й минуте Андре Силва завершил эффектную комбинацию, замкнув на дальней штанге передачу Бернарду Силвы. Как итог — Португалия едет в Россию, а Швейцария поборется за путевку в стыковых матчах.

Помимо швейцарцев, в стыковых матчах сыграют сборные Греции, Дании, Ирландии, Италии, Северной Ирландии, Хорватии и Швеции. Жеребьевка состоится 17 октября. Команды будут посеяны в соответствии с рейтингом ФИФА, который будет опубликован за день до жеребьевки. Четыре сборные с более высоким рейтингом попадут в первую корзину, оставшиеся четыре — во вторую.

В результате жеребьевки составят четыре пары. Команды сыграют друг с другом дома и в гостях. Порядок матчей также определит жеребьевка. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные — 12-14 ноября. Победители четырех пар поедут на чемпионат в Россию.

Напомним, что в Европе победители девяти отборочных групп напрямую выходили в финальную стадию чемпионата мира. Восемь лучших обладателей вторых мест (по результатам против первой, третьей, четвертой и пятой сборных в группе) попадали в "стыки". Результаты против шестых мест намеренно не учитывались, чтобы участники групп с шестью командами не имели преимущества перед участниками групп с пятью командами.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.