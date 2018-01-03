Сборной США удалось выйти вперед уже на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева. Российская команда в тот момент играла в меньшинстве.

На 11-й минуте контратаку российской сборной завершил точным броском Марсель Шолохов, но через пять минут Кайлер Ямомото вернул американцев лидерство.

Второй период завершился без заброшенных шайб, а в начале третьего Андрей Алтыбармякян во второй раз в матче сделал счет равным — 2:2.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь вывел сборную США вперед, а на последней минуте Джоуи Андерсон поставил точку в игре, поразив пустые ворота россиян.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал, где сыграет со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Чехия и Канада. Оба матча пройдут 4 января. Турнир завершится 5 января.