Сборная России проиграла США в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Баффало — 2:4. Россияне впервые с 2010 года остались без медалей на мировом первенстве среди игроков не старше 20 лет.
© AP / Scanpix

Сборной США удалось выйти вперед уже на третьей минуте матча, когда Киффер Беллоуз поразил ворота российского голкипера Владислава Сухачева. Российская команда в тот момент играла в меньшинстве.

На 11-й минуте контратаку российской сборной завершил точным броском Марсель Шолохов, но через пять минут Кайлер Ямомото вернул американцев лидерство.

Второй период завершился без заброшенных шайб, а в начале третьего Андрей Алтыбармякян во второй раз в матче сделал счет равным — 2:2.

На 53-й минуте Киффер Беллоуз вновь вывел сборную США вперед, а на последней минуте Джоуи Андерсон поставил точку в игре, поразив пустые ворота россиян.

Таким образом, сборная США вышла в полуфинал, где сыграет со Швецией. Другую пару 1/2 финала составили Чехия и Канада. Оба матча пройдут 4 января. Турнир завершится 5 января.

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