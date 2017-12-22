Говорить о проведении в России альтернативных Олимпийских игр не стоит. Для отстраненных российских спортсменов будут проводить соревнования с возможностью приглашения иностранных коллег.
"Мы не будем проводить альтернативные Игры. Олимпиада — это собственность Международного олимпийского комитета, — цитирует Колобкова ТАСС. — Мы прорабатываем вопрос о проведении ряда соревнований и возможность приглашения иностранных коллег. Также рассматриваем возможность создания призового фонда этих турниров".
Как известно, 5 декабря исполком МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. В Пхенчхане смогут выступить только те спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. У них будет право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, но под нейтральным флагом и без использования национальной символики. Специальная комиссия МОК назовет фамилии допущенных до Олимпиады спортсменов не позднее 28 января.
МОК отобрал у России еще две медали: у Латвии будет серебро в санном спорте (7)
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил...
Россия проведет соревнования для отстраненных от Олимпийских игр спортсменов (32)
Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что для...
На чемпионате мира по футболу в России болельщикам-геям разрешат целоваться (20)
Болельщики нетрадиционной сексуальной ориентации на...
Российские паралимпийцы выступят в Пхенчхане в норвежской форме (7)
Международный олимпийский комитет примет решение об...
Знарок может пропустить Олимпиаду из-за санкций МОК (1)
Главный тренер СКА и сборной России по хоккею Олег...
TOP новостей
Мрачные прогнозы осуществляются: в Литву посылают меньше денег (173)
Эмигранты, ежегодно отправляющие в Литву более...
Продавцы на ярмарке: покупателей переманивают торговые центры (16)
Организованная в Клайпеде рождественская ярмарка...
Погода в праздники – не такая, как ожидалось (4)
В праздничные выходные потеплеет, и зимняя погода...
Рождественский паровозик будет ездить по другому графику (6)
В этом году в праздничный период много выходных,...