Говорить о проведении в России альтернативных Олимпийских игр не стоит. Для отстраненных российских спортсменов будут проводить соревнования с возможностью приглашения иностранных коллег.

"Мы не будем проводить альтернативные Игры. Олимпиада — это собственность Международного олимпийского комитета, — цитирует Колобкова ТАСС. — Мы прорабатываем вопрос о проведении ряда соревнований и возможность приглашения иностранных коллег. Также рассматриваем возможность создания призового фонда этих турниров".

Как известно, 5 декабря исполком МОК отстранил Россию от участия в ОИ-2018. В Пхенчхане смогут выступить только те спортсмены, которые докажут непричастность к допинговым махинациям. У них будет право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта, но под нейтральным флагом и без использования национальной символики. Специальная комиссия МОК назовет фамилии допущенных до Олимпиады спортсменов не позднее 28 января.