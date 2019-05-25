Таким образом российская команда утратила шанс занять первое место на чемпионате, хотя и продолжит борьбу за бронзу.
Исход встречи определился в середине третьего периода: на 51-й минуте шайбу в ворота Андрея Василевского провел Марко Антилла. Этот гол стал единственным в матче.
"Не смогли забить, надо было заносить эту шайбу, больше лезть на "пятак", - прокомментировал итог встречи главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев агентству РИА Новости.
"Игроки сборной Финляндии ложились под шайбу здорово, вышли кусаться, биться, играли здорово по своей системе. Хотелось больше бросков видеть. По делу уступили? Игра до заброшенной шайбы была - к сожалению, не мы ее забили", - добавил тренер.
Как отмечает "Советский спорт", сборная России по хоккею уже четвертый год подряд не может выйти в финал чемпионата мира.
Действующим чемпионом мира пока остается команда Швеции.
Россия проиграла Финляндии, потеряв шанс на победу в ЧМ по хоккею (1)
В полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею,...
Конор Макгрегор напрашивается на реванш с Хабибом Нурмагомедовым
Бывший обладатель поясов Абсолютного бойцовского...
Лионель Месси обошел Криштиану Роналду по числу голов за клуб
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси...
"Манчестер Сити" впервые в истории Англии выиграл все турниры сезона (1)
На лондонском стадионе "Уэмбли" "Манчестер Сити" победил...
ВИДЕО: Баскетболист Кристап Порзиньгис пострадал в драке в родной Лиепае (2)
Форвард "Далласа" Кристап Порзиньгис оказался в центре...
TOP новостей
Забрать нельзя отдать: как в Литве изымают детей из семей, и при чем тут политика (18)
Принятый в Литве закон, позволяющий забрать ребенка из...
Via Carpatia: через Карпаты сквозь Европу (6)
Международный проект Via Carpatia призван пополнить ряд...
В Литве наступил день тишины перед вторым туром выборов президента и выборами в Европарламент (8)
В субботу ночью вступил в силу запрет на агитацию во...
В Литве досрочно проголосовали 9,56% избирателей (4)
Во втором туре выборов президента Литвы за пять дней...