Судьями назначены Марк Уильямс (Австралия), Луиджи Фумагалли (Италия) и Хамид Гарави (Франция/Иран).

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

Процесс не будет публичным "из-за несогласия сторон". На открытых слушаниях настаивала сторона WADA, в начале февраля агентство направило соответствующий запрос в CAS. Однако российская сторона, как следует из пресс-релиза, предпочла закрытый процесс.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта. Более того, обжалование санкций может привести к их ужесточению.

Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Также CAS подтвердил участие в споре в качестве третьих сторон Международного олимпийского комитета (МОК), Международного паралимпийского комитета (МПК), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Международной федерации хоккея (IIHF) и ряда российских спортсменов.

Все предварительные процедуры по слушаниям будут проходить до середины апреля 2020 года. Таким образом, сами слушания начнутся не раньше конца апреля.

Как пишет New York Times, решение, касающееся санкций в отношении российского спорта, может быть вынесено значительно позже заявленной CAS даты. По данным источника, за последние несколько недель отправители "засыпали" суд в Лозанне обращениями - вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее.

Russia STILL trying to run rings around WADA with go slow doping appeal, raising prospect of more Russian-inspired chaos before an Olympic Games

via @NYTimes https://t.co/0zJj2nIdhR