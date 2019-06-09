Российскую фигуристку Медведеву назвали дьяволом и предложили убраться из Японии

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева получила анонимное письмо во время шоу в Японии.
Российская фигуристка Евгения Медведева
© Instagram

Об этом сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр в Instagram. Шоу состоялось в Кобе. Американец принимал участие в мероприятии вместе с Медведевой.

"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто". Уйди из фигурного катания", - говорится в записке, которую сфотографировал и опубликовал Вейр.

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Джонни получил послание от одного из болельщиков. По словам фигуриста, он не принимает такого поведения и не позволит обращаться таким образом с его друзьями.

Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку, подчеркнув, что она не расстроена полученным посланием.

"Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр", - написала Медведева в Instagram.

NEWSru.com
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