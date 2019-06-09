Российскую фигуристку Медведеву назвали дьяволом и предложили убраться из Японии

Об этом сообщил трехкратный чемпион США Джонни Вейр в Instagram. Шоу состоялось в Кобе. Американец принимал участие в мероприятии вместе с Медведевой.
"Дьявол, убирайся из Японии, никто не хочет видеть твое лицо здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба Торонто". Уйди из фигурного катания", - говорится в записке, которую сфотографировал и опубликовал Вейр.
Джонни получил послание от одного из болельщиков. По словам фигуриста, он не принимает такого поведения и не позволит обращаться таким образом с его друзьями.
Медведева поблагодарила болельщиков за поддержку, подчеркнув, что она не расстроена полученным посланием.
"Спасибо всем за поддержку и теплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке, меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий. Сегодняшнее шоу прошло замечательно. Я не заслужила такого потрясающего друга, как Джонни Вейр", - написала Медведева в Instagram.
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