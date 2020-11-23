Российский теннисист Даниил Медведев в воскресенье, 22 ноября, обыграл в Лондоне австрийца Доминика Тима в финале Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Эта победа стала уникальной в карьере 24-летнего россиянина.

В ходе турнира Медведев взял верх над первой и второй ракетками мира - сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем. Таким образом, московский спортсмен стал первым с 1973 года профессиональным теннисистом, которому удалось победить трех лучших игроков мира в рамках Итогового турнира ATP.

Кроме того, Даниил Медведев стал третьим теннисистом из России, сыгравшим в финальном матче Итоговой восьмерки вслед за Евгением Кафельниковым и Николаем Давыденко. Медведев также стал вторым россиянином, победившим в Итоговом чемпионате ATP после Николая Давыденко в 2008 году.

Помимо кубка, на Итоговом турнире ATP Даниил Медведев заработал максимальное число рейтинговых очков (1500) и призовые в размере 1,56 млн долларов. Сейчас российский спортсмен занимает четвертую строчку в рейтинге лучших теннисистов мира, составленном ATP.