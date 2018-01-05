Российский скелетонист на трассе в Швейцарии сбил тренера на скорости 130 км/ч

Соревнования по скелетону проходили в четверг в сложных погодных условиях. Несмотря на сильную метель и снегопад, организаторы не стали их отменять, объяснив решение тем, что этап в Санкт-Морице является отборочным стартом на Олимпиаду в Пхенчхане.
Чтобы соревнования окончательно не превратились в лотерею, организаторы швейцарского этапа попросили тренеров помочь обслуживающему персоналу с очисткой трассы от снега. Российский тренер Евгений Зыков не успел покинуть трассу перед стартом и был сбит на скорости 130 км/ч.
Сообщается, что Зыков получил серьезные травмы. Евгений Руксоуев не пострадал. После несчастного случая соревнования были остановлены.
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