"Во время Олимпийских игр читал статью, в которой говорилось о том, что норвежцы все астматики, что употребляют допинг, побеждают благодаря этому, — цитирует Спицова РИА "Новости". — Не хотел бы так считать, мы бегаем на одном уровне с ними, Саша Большунов не раз доказывал, что их можно побеждать. И считать, что они принимают допинг, не имея доказательств, несправедливо".

"Никто из норвежцев ни разу не высказался против наших отстраненных ребят. У нас хорошие отношения с ними", — добавил Спицов, завоевавший в Пхенчхане серебро в командном спринте и эстафете, а также индивидуальную бронзу в гонке на 15 км.

В феврале телеканал NRK сообщил, что олимпийский комитет Норвегии отправил на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан более 6000 доз лекарственных препаратов от астмы для своих спортсменов. Выяснилось, что норвежцы привезли в Пхенчхан почти в 10 раз больше доз препаратов от астмы, чем лыжники из Финляндии и Швеции.

Незадолго до начала Олимпийских игр-2018 шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о существовании в соседней Норвегии организованной допинговой системы на уровне спортивных федераций. Создатели фильма заверили, что западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки своей пропаганды.

Ранее внимание к норвежским астматикам привлекла хакерская группа Fancy Bears, выдавшая порцию сведений о закулисном применении допинга в зимних видах спорта. В материалах говорилось, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и легально принимают запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.

По мнению хакеров, представленные ими документы свидетельствуют о широком распространении в зимних видах терапевтических разрешений на запрещенные препараты и применении двойных стандартов к виновным спортсменам, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать антидопинговые правила.