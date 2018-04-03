Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший три медали на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане, считает, что несправедливо обвинять норвежцев в употреблении запрещенных препаратов и в злоупотреблении лекарствами от астмы без доказательств.
© Corbis/Scanpix

"Во время Олимпийских игр читал статью, в которой говорилось о том, что норвежцы все астматики, что употребляют допинг, побеждают благодаря этому, — цитирует Спицова РИА "Новости". — Не хотел бы так считать, мы бегаем на одном уровне с ними, Саша Большунов не раз доказывал, что их можно побеждать. И считать, что они принимают допинг, не имея доказательств, несправедливо".

"Никто из норвежцев ни разу не высказался против наших отстраненных ребят. У нас хорошие отношения с ними", — добавил Спицов, завоевавший в Пхенчхане серебро в командном спринте и эстафете, а также индивидуальную бронзу в гонке на 15 км.

В феврале телеканал NRK сообщил, что олимпийский комитет Норвегии отправил на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхан более 6000 доз лекарственных препаратов от астмы для своих спортсменов. Выяснилось, что норвежцы привезли в Пхенчхан почти в 10 раз больше доз препаратов от астмы, чем лыжники из Финляндии и Швеции.

Незадолго до начала Олимпийских игр-2018 шведский телеканал SVT показал скандальный документальный фильм о существовании в соседней Норвегии организованной допинговой системы на уровне спортивных федераций. Создатели фильма заверили, что западные соседи всячески пытаются заставить замолчать шведских журналистов, противопоставляя их доводам потоки своей пропаганды.

Ранее внимание к норвежским астматикам привлекла хакерская группа Fancy Bears, выдавшая порцию сведений о закулисном применении допинга в зимних видах спорта. В материалах говорилось, что 70% спортсменов сборной Норвегии по лыжным гонкам страдают от астмы и легально принимают запрещенный бронхорасширяющий препарат сальбутамол, обладающий анаболическим эффектом.

По мнению хакеров, представленные ими документы свидетельствуют о широком распространении в зимних видах терапевтических разрешений на запрещенные препараты и применении двойных стандартов к виновным спортсменам, что позволяет некоторым из них безнаказанно нарушать антидопинговые правила.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Спорт в мире

Российский лыжник заступился за норвежских астматиков (3)

Российский лыжник Денис Спицов, завоевавший три медали...

Итальянский футболист завершил карьеру ради съемок в порно

Защитник Давиде Йовинелла, выступавший за клуб...

Овечкин провел тысячный матч в НХЛ, все — за "Вашингтон"

В чемпионате НХЛ "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" (3:1), а...

Бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменен в четвертый раз

Титульный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата...

Латвийка Остапенко — пятая ракетка мира, а мужской рейтинг вновь возглавил Надаль (15)

Латвийская теннисистка Алена Остапенко по итогам...

TOP новостей

Опрос: каждое второе предприятие в Литве планирует повышать зарплаты (9)

В этом году половина предприятий в Литве намерена...

Драма в семье депутата Вингрене: мужа закрыли в КПЗ (4)

3 апреля в полицию обратилась депутат Виргиния...

"Сосочники" могут быть спокойны: для Минздрава это не самая главная проблема

Лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ)...

На двух телеканалах Литвы все еще доминироует продукция из России (41)

В эфире шести литовских телеканалов в числе продукции...

Сотрудники посольства РФ, объявленные нежелательными лицами, покинули Литву (15)

Трое сотрудников российского посольства в Вильнюсе ,...