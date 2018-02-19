По словам Выборного, проба "Б", по итогам которой станет понятно, действительно ли Крушельницкий принимал допинг, появится ближе к вечеру. Российский спортсмен подозревается в употреблении запрещенного вещества мельдония.
На Олимпийских играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте. Эта медаль стала для России первой в керлинге, но теперь ее могут отобрать.
Сам Крушельницкий отрицает, что умышленно принимал запрещенное вещество. У россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали на тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причем это сделал кто-то из партнеров, не пробившихся на соревнования в Пхенчхане. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Inside the Games.
Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заверил, что никакого мельдония в крови Крушильницкого быть не могло. "С октября 2015 года никто в команде не принимает мельдоний — это 100 процентов", — заявил он "Чемпионату", добавив, что 19 февраля будет вскрыта допинг-проба "Б" российского спортсмена.
Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопиногового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. С начала 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество. В их числе боксер Александр Поветкин и теннисистка Мария Шарапова.
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